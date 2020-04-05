Италия
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Роналду перезарядит батареи и вернётся ещё сильнее, – экс-тренер Криштиану
Лионель Понтеш уверен, что перерыв пойдёт на пользу CR7
Бывший тренер Криштиану Роналду по молодёжке "Спортинга" Лионель Понтеш считает, что перерыв на матчи из-за карантина пойдёт на пользу 5-кратному обладателю "Золотого мяча".
"Отдых, особенно в его возрасте, позволит ему перезарядить батареи, сохранить голод и желание играть", – Gazzetta dello Sport.
Отметим, что в последний раз Криштиану не участвовал в официальных матчах так долго ещё в далеком 2008-м году, когда восстанавливался после травмы подколенного сустава.
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
05.04.2020 в 16:44
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Algrab (Костопiль)
05.04.2020 в 17:15
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