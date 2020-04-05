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Роналду перезарядит батареи и вернётся ещё сильнее, – экс-тренер Криштиану

Италия
(1 голосов)

Лионель Понтеш уверен, что перерыв пойдёт на пользу CR7

Роналду перезарядит батареи и вернётся ещё сильнее, – экс-тренер Криштиану
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Бывший тренер Криштиану Роналду по молодёжке "Спортинга" Лионель Понтеш считает, что перерыв на матчи из-за карантина пойдёт на пользу 5-кратному обладателю "Золотого мяча".

"Отдых, особенно в его возрасте, позволит ему перезарядить батареи, сохранить голод и желание играть", – Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в последний раз Криштиану не участвовал в официальных матчах так долго ещё в далеком 2008-м году, когда восстанавливался после травмы подколенного сустава.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
05.04.2020 в 16:44
перезарядит батареи... значит после первого же матча после окончания карантина у португальского ныряльщика нужно брать пробы на употребеление запрещенных препаратов.
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Algrab (Костопiль)
05.04.2020 в 17:15
Як же ж тебе підриває новина про КР, блохастий мутант.
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