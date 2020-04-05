Бывший тренер Криштиану Роналду по молодёжке "Спортинга" Лионель Понтеш считает, что перерыв на матчи из-за карантина пойдёт на пользу 5-кратному обладателю "Золотого мяча".

"Отдых, особенно в его возрасте, позволит ему перезарядить батареи, сохранить голод и желание играть", – Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в последний раз Криштиану не участвовал в официальных матчах так долго ещё в далеком 2008-м году, когда восстанавливался после травмы подколенного сустава.