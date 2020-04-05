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Милан отказался от трансфера Ракитича из-за слишком высоких требований хорвата
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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не перейдет в "Милан", сообщает журналист Николо Скира.
"Россонери" отказались от идеи приобретения хорвата из-за слишком высоких требований игрока по зарплате.
В гонке за Ракитичем остаются "Интер" и "Севилья".
В этом сезоне Ракитич провел 31 матч. На его счету 4 ассиста.
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