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Милан отказался от трансфера Ракитича из-за слишком высоких требований хорвата

Италия
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Милан отказался от трансфера Ракитича из-за слишком высоких требований хорвата
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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не перейдет в "Милан", сообщает журналист Николо Скира.

"Россонери" отказались от идеи приобретения хорвата из-за слишком высоких требований игрока по зарплате.

В гонке за Ракитичем остаются "Интер" и "Севилья".

В этом сезоне Ракитич провел 31 матч. На его счету 4 ассиста.

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В статье: Барселона Иван Ракитич Милан (Италия)
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