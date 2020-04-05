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Чиро-гол и нестабильный Лукас. ТОП-бомбардиры в середняках. ВИДЕО
О тех, кто не выдержал испытания грандами, но является любимцем публики
Современный футбол приучил к тому, что лучшие игроки рано или поздно оказываются в грандах. Однако далеко не всегда сильным исполнителям удается проявить себя на топ-уровне. Кому-то не хватает покоя, кто-то хочет быть единственной звездой в команде. В таком случае приходится «идти на понижение», чтобы снова получать удовольствие от игры и быть в центре внимания. Именно о таких форвардах канал UA-Футбол рассказывает в своем очередном сюжете.
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