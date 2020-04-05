Фонсека: Серия А - самый сложный чемпионат для тренера

Главный тренер “Ромы” Паулу Фонсека поделился впечатлениями от первого года в итальянском чемпионате.

“Думаю, мы сможем играть в июне, но это слишком идеальный взгляд на вещи.

Мне всегда казалось, что Италия – это самый большой вызов для тренера, тем более иностранного. Я был очень рад, когда мой агент рассказал о предложении “Ромы”.

Я играл против “Ромы” в Лиге чемпионов, когда был тренером “Шахтера” и почувствовал уровень поддержки фанов на “Олимпико”. У меня были более выгодные в финансовом плане предложения, но я хотел бросить себе вызов, и сейчас я понимаю, что сделал правильный выбор.

Это самая сложная лига. Некоторые команды играют персонально, другие защищаются нижним блоком, третьи высоко прессингуют. Иногда одна команда меняет стратегию по ходу матча. Мне нужно было быстро адаптироваться, итальянцы невероятно увлечены тактикой, но я чувствую, что я стал лучше как тренер.

“Рома” – это большой клуб. Я всегда чувствовал поддержку и понимание болельщиков, даже во время сложного периода в январе. Они очень страстны. Я всегда мечтал возглавить такой большой европейский клуб как “Рома”. Я люблю этот клуб и не променяю этот опыт ни на какой другой.

Травмы? У меня никогда ранее такого не было. Это просто невозможно объяснить. У нас никогда полностью здорового состава, и не было стабильности”, – сказал Фонсека в интервью A Bola.