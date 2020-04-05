Матерацци: Моуринью был щитом, другом, отцом для игроков, но мог и спокойно сделать взбучку

Экс-защитник "Интера" Марко Матерацци вспомнил период работы под руководством Жозе Моуриньо.

"Моуринью был щитом, другом, отцом и братом. Но также он мог порвать нас в клочья, устраивал нам реальные взбучки. Он знал, на какие рычаги нужно давить, и все видели результаты.

При нем я практически перестал играть, но у нас было взаимное доверие и уважение. Я знал, что от меня может потребоваться сыграть лишь в одном матче, но он все равно уважал меня.

Последовательность – самая важная вещь, и он был последовательным. Он делал то, о чем говорил. Говорят, что я был недоволен Бенитесом, но мы с ним не поладили потому, что он не был последовательным", – рассказал Марко Матерацци.