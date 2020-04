Милан раздал средства первой необходимости владельцам абонементов и помог ученикам школ

Руководство "Милана" устроило благотворительную акцию для обладателей абонементов на "Сан-Сиро" и ученикам местных школ, которые перешли на дистанционное обучение, как сообщает журналист Milan News Антони Витьелло в Твиттере.

Nuove iniziative #Milan: beni di prima necessità e articoli sanitari consegnati a domicilio ai circa 2000 abbonati over 65. Donati 30 tablet al Comune di Milano per gli studenti di elementari e medie che studiano da casa. Raccolti oltre 600 mila euro in beneficenza #coronavirus