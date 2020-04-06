  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан раздал средства первой необходимости владельцам абонементов и помог ученикам школ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан раздал средства первой необходимости владельцам абонементов и помог ученикам школ

Италия
(1 голосов)

Хороший поступок "россонери"

Милан раздал средства первой необходимости владельцам абонементов и помог ученикам школ
Новина українською

Руководство "Милана" устроило благотворительную акцию для обладателей абонементов на "Сан-Сиро" и ученикам местных школ, которые перешли на дистанционное обучение, как сообщает журналист Milan News Антони Витьелло в Твиттере.

Клуб закупил и доставил на дом средства первой необходимости и гигиены примерно 2000 владельцам абонементов, которые старше 65 лет, а муниципалитету Милана было передано 30 планшетов для учеников начальных и средних школ, которые сейчас обучаются на дому.

Читайте такжеМальдини-младший вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам

Еще более 600 тысяч евро передано в различные благотворительные фонды. Ранее президент "Милана" Гордон Сингер пожертвовал средства больнице Сан-Раффаэле в Милане для приобретения аппаратов ИВЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...