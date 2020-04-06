Милан раздал средства первой необходимости владельцам абонементов и помог ученикам школ

Руководство "Милана" устроило благотворительную акцию для обладателей абонементов на "Сан-Сиро" и ученикам местных школ, которые перешли на дистанционное обучение, как сообщает журналист Milan News Антони Витьелло в Твиттере.

Nuove iniziative #Milan: beni di prima necessità e articoli sanitari consegnati a domicilio ai circa 2000 abbonati over 65. Donati 30 tablet al Comune di Milano per gli studenti di elementari e medie che studiano da casa. Raccolti oltre 600 mila euro in beneficenza #coronavirus — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) April 5, 2020

Клуб закупил и доставил на дом средства первой необходимости и гигиены примерно 2000 владельцам абонементов, которые старше 65 лет, а муниципалитету Милана было передано 30 планшетов для учеников начальных и средних школ, которые сейчас обучаются на дому.

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Еще более 600 тысяч евро передано в различные благотворительные фонды. Ранее президент "Милана" Гордон Сингер пожертвовал средства больнице Сан-Раффаэле в Милане для приобретения аппаратов ИВЛ.