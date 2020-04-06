Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус готов продать четырех игроков
В этот список вошел экс-футболист Шахтера
Руководство туринского "Ювентуса" в ближайшее трансферное окно может распрощаться с несколькими футболистами, сообщает Calciomercato.com.
На этот момент известно, что "Ювентус" готов продать полузащитников Дугласа Косту, Миралема Пьянича, Адриена Рабьо и форварда Гонсало Игуаина.
После 26 туров "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А. В активе команды Маурицио Сарри 63 очка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...