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Ювентус готов продать четырех игроков

Италия
(1 голосов)

В этот список вошел экс-футболист Шахтера

Ювентус готов продать четырех игроков
Новина українською

Руководство туринского "Ювентуса" в ближайшее трансферное окно может распрощаться с несколькими футболистами, сообщает Calciomercato.com.

На этот момент известно, что "Ювентус" готов продать полузащитников Дугласа Косту, Миралема Пьянича, Адриена Рабьо и форварда Гонсало Игуаина.

После 26 туров "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А. В активе команды Маурицио Сарри 63 очка.

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В статье: Ювентус (Турин)
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