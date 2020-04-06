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День в истории. 23 года назад Ювентус забил Милану шесть голов на Сан-Сиро
Сумел отличиться и Зидан
6 апреля 1997 года Милан принимал туринский Ювентус. К этому матчу туринцы подошли в статусе фаворита, а "россонери" в свою очередь занимали 11 строчку в турнирной таблице Серии А.
Стоит отметить, что в тот день Милан потерпел самое крупное поражение за всю историю противостояний с Ювентусом - 6:1.
В составе "старой синьоры" отличились Югович, Зидан, Виери и Аморузо, а в миланцев забил Марко Симоне.
Составы:
Милан: Росси - Райцигер, Верховод, Барези, Мальдини - Савичевич, Десаи (Тасотти 81), Бобан, Блумквист (Роберто Баджо 60) - Дюггари, Симоне
Ювентус: Перуцци - Поррини (Пессотто 74), Юлиана, Феррара, Димас - Ди Ливио, Зидан (Ломбардо 74), Таккинарди, Югович - Виери, Бокшич (Аморузо 39)
⚽️ 19' Jugovic— JuventusFC (@juventusfcen) April 6, 2020
⚽️ 32' Zidane
⚽️ 50' Jugovic
⚽️ 71' Vieri
⚽️ 73' Amoruso
⚽️ 81' Vieri#OnThisDay we scored SIX goals at San Siro! ????#MilanJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/BKSp1plmFn