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День в истории. 23 года назад Ювентус забил Милану шесть голов на Сан-Сиро

Италия
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Сумел отличиться и Зидан

День в истории. 23 года назад Ювентус забил Милану шесть голов на Сан-Сиро
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6 апреля 1997 года Милан принимал туринский Ювентус. К этому матчу туринцы подошли в статусе фаворита, а "россонери" в свою очередь занимали 11 строчку в турнирной таблице Серии А.

Стоит отметить, что в тот день Милан потерпел самое крупное поражение за всю историю противостояний с Ювентусом - 6:1.

В составе "старой синьоры" отличились Югович, Зидан, Виери и Аморузо, а в миланцев забил Марко Симоне.

Составы:

Милан: Росси - Райцигер, Верховод, Барези, Мальдини - Савичевич, Десаи (Тасотти 81), Бобан, Блумквист (Роберто Баджо 60) - Дюггари, Симоне

Ювентус: Перуцци - Поррини (Пессотто 74), Юлиана, Феррара, Димас - Ди Ливио, Зидан (Ломбардо 74), Таккинарди, Югович - Виери, Бокшич (Аморузо 39)

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Милан (Италия)
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