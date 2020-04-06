Де Лигт может оказаться в Реале - Ювентус затребует за голландца 150 миллионов

Матейс де Лигт хотел бы сменить команду ближайшим летом. Об этом сообщает Sport.es.

Мино Райола был бы не против того, чтобы талантливый защитник поменял свой действующий клуб. Источник уверен, что он предложит услуги голландца "Реалу".

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Однако, по данным Tuttosport, "зебры" не намерены терять игрока. Они отпустят его лишь если кто-то заплатит 150 миллионов евро. Именно такая клаусула прописана в его соглашение.

Ранее, в трансфере де Лигта был заинтересован "МЮ".