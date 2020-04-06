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Манчини: По таланту, Балотелли - один из лучших форвардов мира, но этого мало, чтобы попасть в сборную

Италия
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Это право нужно доказывать своей игрой

Манчини: По таланту, Балотелли - один из лучших форвардов мира, но этого мало, чтобы попасть в сборную
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о возможном вызове в сборную Марио Балотелли.

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"По своему таланту, Марио - один из лучших форвардов мира. Но для вызова в национальную сборную этого мало.В этом году, играя за "Брешию", он мало что показывал.

Ему нужно вернуться к тому уровню, который у него был в 2012-м. Двери сборной открыты для всех", - приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что между Манчини и Балотелли достаточно непростые отношения. Однажды, в начале десятых, дело дошло до драки.

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В статье: Марио Балотелли Роберто Манчини Италия
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