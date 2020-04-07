Президент Фиорентины заявил, что Кьеза не продается – Федерико не совсем доволен своей ролью на поле

Форвард итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза отметил, что факт выступлений за родной клуб и возможность защищать цвета Флоренции – большой повод для его гордости. Цитирует 22-летнего страйкера "фиалок" Football Italia.

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"Мне еще есть чему поучиться у лучших игроков, например, у Рибери. Я всегда буду благодарен Пауло Соузе за возможность дебютировать в матче против "Ювентуса" и осуществить свою мечту. Каждый шаг своего прогресса я посвящаю ему. Флоренция – мой дом".

"В этом сезоне я играл преимущественно как второй нападающий – это не моя позиция, но наш наставник Джузеппе Якини считает, что так лучше. Действительно, я привык выступать справа. Левый фланг? В этой зоне мне также нужно ко многому адаптироваться".

В то же время, президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо заявил, что Федерико Кьеза и Гаэтано Кастровилли – не продаются. Оба футболиста связаны с клубом долгосрочными контрактами.