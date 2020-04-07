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Наполи предложит Гаттузо новый контракт
Де Лаурентис доволен работой специалиста
Руководство “Наполи” решило предложить Дженнаро Гаттузо новый контракт.
Как сообщает Calciomercato.com, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис доволен работой 42-летнего специалиста и ближайшее время должна состоятся встреча на которой стороны обсудят новый контракт.
Напомним, что действующее соглашение истекает летом 2021 года.
Во главе “Наполи” Гаттузо провел 15 матчей, в которых команда потерпела пять поражений и раз сыграла вничью. Примечательно, что за последние девять матчей команда одержала семь побед.
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