Италия
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Ибрагимович поделился планами на будущее
Златан хочет остаться в Италии
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович опроверг слухи о возможном уходе из Серии А.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, 38-летний форвард не хочет заканчивать карьеру после этого сезона. В планах шведа остаться в Серии А, даже если он не сможет прийти к соглашению с "Миланом". Отмечается, что Ибрагимович готов будет провести переговоры с другими клубами Серии А.
В текущем чемпионате Италии шведский форвард в составе "Милана" провел 8 матчей и забил 3 мяча.
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