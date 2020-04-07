Ибрагимович поделился планами на будущее

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович опроверг слухи о возможном уходе из Серии А.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, 38-летний форвард не хочет заканчивать карьеру после этого сезона. В планах шведа остаться в Серии А, даже если он не сможет прийти к соглашению с "Миланом". Отмечается, что Ибрагимович готов будет провести переговоры с другими клубами Серии А.

В текущем чемпионате Италии шведский форвард в составе "Милана" провел 8 матчей и забил 3 мяча.