Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реалу нужен форвард Интера
Игрок неоднократно заявлял о своем желании уйти
"Реал" вновь проявляет интерес к форварду "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщают испанские СМИ. Напомним, что футболист играет во Франции на правах аренды, а права на него принадлежат "Интеру".
По данным Mundo Deportivo, У "ПСЖ" есть опция выкупа контракта игрока за 70 миллионов евро. Пока парижский клуб ей не воспользовался. Кроме "Реала", к футболисту также проявляет интерес "Ювентус".
В текущем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч за "ПСЖ" и забил 20 мячей при четырех голевых передачах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...