Реалу нужен форвард Интера

"Реал" вновь проявляет интерес к форварду "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщают испанские СМИ. Напомним, что футболист играет во Франции на правах аренды, а права на него принадлежат "Интеру".

По данным Mundo Deportivo, У "ПСЖ" есть опция выкупа контракта игрока за 70 миллионов евро. Пока парижский клуб ей не воспользовался. Кроме "Реала", к футболисту также проявляет интерес "Ювентус".

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч за "ПСЖ" и забил 20 мячей при четырех голевых передачах.