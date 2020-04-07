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Реалу нужен форвард Интера

Италия
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Игрок неоднократно заявлял о своем желании уйти

Реалу нужен форвард Интера
Новина українською

"Реал" вновь проявляет интерес к форварду "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщают испанские СМИ. Напомним, что футболист играет во Франции на правах аренды, а права на него принадлежат "Интеру".

По данным Mundo Deportivo, У "ПСЖ" есть опция выкупа контракта игрока за 70 миллионов евро. Пока парижский клуб ей не воспользовался. Кроме "Реала", к футболисту также проявляет интерес "Ювентус".

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч за "ПСЖ" и забил 20 мячей при четырех голевых передачах.

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В статье: Мауро Икарди Реал (Мадрид) Интер (Милан) ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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