Агент Аллана: Мой клиент был в бешенстве, когда Наполи отказался продавать его в ПСЖ

Агент бразильского полузащитника Аллана рассказал, как игрок имел шанс оказаться в "ПСЖ".

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"Аллан был в ярости, когда "Наполи" решил отказать представителям Франции. Нет ничего удивительного в том, что когда подобное случается, то у игрока портятся отношения с руководством.

Очевидно, что клуб и игрок хотят найти решение, которое подойдет всем. Уверен, что мы сможем со всем разобраться", - приводит слова агента Radio Marte.

Ранее была информация, что за футболиста моежт побороться "Ювентус".