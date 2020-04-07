Италия
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Агент Аллана: Мой клиент был в бешенстве, когда Наполи отказался продавать его в ПСЖ
Бразилец хотел сменить чемпионат
Агент бразильского полузащитника Аллана рассказал, как игрок имел шанс оказаться в "ПСЖ".
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"Аллан был в ярости, когда "Наполи" решил отказать представителям Франции. Нет ничего удивительного в том, что когда подобное случается, то у игрока портятся отношения с руководством.
Очевидно, что клуб и игрок хотят найти решение, которое подойдет всем. Уверен, что мы сможем со всем разобраться", - приводит слова агента Radio Marte.
Ранее была информация, что за футболиста моежт побороться "Ювентус".
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