Милан предпримет очередную попытку подписать полузащитника Арсенала

Итальянский "Милан" вновь готов начать гонку за Лукасом Торрейрой. Об этом передает Correire dello Sport.

По их данным, руководство клуба может выделить на трансфер 35 миллионов евро. Крайне вероятно, что лондонцы дадут свое добро на переход.

Торрейра давно говорил о своем желании вернуться в чемпионат Италии. В АПЛ он заиграть не сумел, а в "Сампдории" показывал футбол хорошего уровня.

В текущем сезоне на его счету 18 матчей за "канониров".