Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан предпримет очередную попытку подписать полузащитника Арсенала
Уругваец давно готов к такому переходу
Итальянский "Милан" вновь готов начать гонку за Лукасом Торрейрой. Об этом передает Correire dello Sport.
По их данным, руководство клуба может выделить на трансфер 35 миллионов евро. Крайне вероятно, что лондонцы дадут свое добро на переход.
Торрейра давно говорил о своем желании вернуться в чемпионат Италии. В АПЛ он заиграть не сумел, а в "Сампдории" показывал футбол хорошего уровня.
В текущем сезоне на его счету 18 матчей за "канониров".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...