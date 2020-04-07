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Милан предпримет очередную попытку подписать полузащитника Арсенала

Италия
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Уругваец давно готов к такому переходу

Милан предпримет очередную попытку подписать полузащитника Арсенала
UA-Футбол
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Итальянский "Милан" вновь готов начать гонку за Лукасом Торрейрой. Об этом передает Correire dello Sport.

По их данным, руководство клуба может выделить на трансфер 35 миллионов евро. Крайне вероятно, что лондонцы дадут свое добро на переход.

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Торрейра давно говорил о своем желании вернуться в чемпионат Италии. В АПЛ он заиграть не сумел, а в "Сампдории" показывал футбол хорошего уровня.

В текущем сезоне на его счету 18 матчей за "канониров".

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В статье: Арсенал (Лондон) Милан Лукас Торрейра
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