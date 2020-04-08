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Мигел Велозу: Было приятно видеть Роналду злым

Италия
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Мигел вспомнил матч против туринского Ювентуса

Мигел Велозу: Было приятно видеть Роналду злым
Новина українською

Португальский полузащитник "Вероны" Мигел Велозу поделился эмоциями от победы в матче с туринским "Ювентусом", за который выступает нападающий Криштиану Роналду.

"Обыграть Роналду — это было прекрасно. Я хорошо его знаю. Он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже учитывая то, что мы поговорили после матча", — приводит слова Велозу Goal.

"Ювентус" уступил "Вероне" в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась 8 февраля в Вероне на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Мигель Велозу Мигел Велозу Верона
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