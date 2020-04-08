Мигел Велозу: Было приятно видеть Роналду злым

Португальский полузащитник "Вероны" Мигел Велозу поделился эмоциями от победы в матче с туринским "Ювентусом", за который выступает нападающий Криштиану Роналду.

"Обыграть Роналду — это было прекрасно. Я хорошо его знаю. Он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже учитывая то, что мы поговорили после матча", — приводит слова Велозу Goal.

"Ювентус" уступил "Вероне" в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась 8 февраля в Вероне на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.