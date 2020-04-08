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Сарри хочет оставить в команде де Лигта и Роналду

Италия
(1 голосов)

Наставник рассчитывает на игроков

Сарри хочет оставить в команде де Лигта и Роналду
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт и форвард Криштиану Роналду останутся в Турине в ближайшее время.

Ранее ходили разговоры, что именно эти два игрока могут покинуть команду по окончании сезона.

Tuttosport сообщает, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри уже уведомил руководство клуба, что нуждается в этих игроках.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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