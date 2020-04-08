Италия
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Сарри хочет оставить в команде де Лигта и Роналду
Наставник рассчитывает на игроков
Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт и форвард Криштиану Роналду останутся в Турине в ближайшее время.
Ранее ходили разговоры, что именно эти два игрока могут покинуть команду по окончании сезона.
Tuttosport сообщает, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри уже уведомил руководство клуба, что нуждается в этих игроках.
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