Сарри хочет оставить в команде де Лигта и Роналду

Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт и форвард Криштиану Роналду останутся в Турине в ближайшее время.

Ранее ходили разговоры, что именно эти два игрока могут покинуть команду по окончании сезона.

Tuttosport сообщает, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри уже уведомил руководство клуба, что нуждается в этих игроках.