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Итальянский Наполи уволил 30 сотрудников клуба

Италия
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Тяжелые нынче времена настали

Итальянский Наполи уволил 30 сотрудников клуба
UA-Футбол
Новина українською

В условиях текущего кризиса, который сложился из-за коронавируса, многие футбольные клубы теряют большую часть прибыли.

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Как сообщает Sport Mediaset, руководство итальянского "Наполи" пошло на решительные шаги. Сразу 30 сотрудников клуба временно потеряли работу. Пока что, они будут без работы два месяца.

Более того, Аурелио Де Ларуентис, готов урезать зарплаты своим игрокам на 30 процентов. Он начнет переговоры с ними в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Наполи" может продлить контракт с Дженнаро Гаттузо.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь) коронавирус
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