Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский Наполи уволил 30 сотрудников клуба
Тяжелые нынче времена настали
В условиях текущего кризиса, который сложился из-за коронавируса, многие футбольные клубы теряют большую часть прибыли.
Как сообщает Sport Mediaset, руководство итальянского "Наполи" пошло на решительные шаги. Сразу 30 сотрудников клуба временно потеряли работу. Пока что, они будут без работы два месяца.
Более того, Аурелио Де Ларуентис, готов урезать зарплаты своим игрокам на 30 процентов. Он начнет переговоры с ними в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что "Наполи" может продлить контракт с Дженнаро Гаттузо.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...