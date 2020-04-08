Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мальдини вылечился от коронавируса
Хорошие новости из Италии
Экс-капитан итальянского "Милана" Паоло Мальдини сумел победить коронавирус. Об этом сообщают Gazzetta dello Sport и Calciomercato.com.
Читайте такжеПаоло и Даниэль Мальдини заразились коронавирусом
Он, вместе со своим сыном, заразился китайским вирусом несколько недель назад. Однако уже сейчас он полностью здоров и продолжил свою работу в структуре "Милана".
Отметим, что его сын, Даниэль, вылечился от коронавируса раньше отца.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...