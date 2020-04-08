Мальдини вылечился от коронавируса

Экс-капитан итальянского "Милана" Паоло Мальдини сумел победить коронавирус. Об этом сообщают Gazzetta dello Sport и Calciomercato.com.

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Он, вместе со своим сыном, заразился китайским вирусом несколько недель назад. Однако уже сейчас он полностью здоров и продолжил свою работу в структуре "Милана".

Отметим, что его сын, Даниэль, вылечился от коронавируса раньше отца.