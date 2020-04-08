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Креспо: Лаутаро может стать новым Агуэро

Италия
(1 голосов)

Достаточно серьезный уровень похвалы

Креспо: Лаутаро может стать новым Агуэро
UA-Футбол
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Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о новой звезде "альбиселесте" Лаутаро Мартинесе.

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"Мы уже знаем, на что способны такие мастера как Дибала и Икарди, однако мы еще не поняли всех возможностей Лаутаро. У него есть все шансы стать новым Серхио Агуэро.

Он не настолько хорош в дриблинге, но умеет отлично играть на команду. Он умеет отвлекать внимание на себя, но и сам часто реализовывает моменты", - приводит слова Креспо Sky Sport Italiа.

Ранее сообщалось, что именно сменщиком Агуэро Мартинес может стать в "Ман Сити".

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В статье: Серхио Агуэро Эрнан Креспо Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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