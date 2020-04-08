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Креспо: Лаутаро может стать новым Агуэро
Достаточно серьезный уровень похвалы
Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о новой звезде "альбиселесте" Лаутаро Мартинесе.
"Мы уже знаем, на что способны такие мастера как Дибала и Икарди, однако мы еще не поняли всех возможностей Лаутаро. У него есть все шансы стать новым Серхио Агуэро.
Он не настолько хорош в дриблинге, но умеет отлично играть на команду. Он умеет отвлекать внимание на себя, но и сам часто реализовывает моменты", - приводит слова Креспо Sky Sport Italiа.
Ранее сообщалось, что именно сменщиком Агуэро Мартинес может стать в "Ман Сити".