Креспо: Лаутаро может стать новым Агуэро

Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о новой звезде "альбиселесте" Лаутаро Мартинесе.

"Мы уже знаем, на что способны такие мастера как Дибала и Икарди, однако мы еще не поняли всех возможностей Лаутаро. У него есть все шансы стать новым Серхио Агуэро.

Он не настолько хорош в дриблинге, но умеет отлично играть на команду. Он умеет отвлекать внимание на себя, но и сам часто реализовывает моменты", - приводит слова Креспо Sky Sport Italiа.

Ранее сообщалось, что именно сменщиком Агуэро Мартинес может стать в "Ман Сити".