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Милан и Ювентус готовы совершить обмен футболистами

Италия
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Может получиться интересная сделка

Милан и Ювентус готовы совершить обмен футболистами
UA-Футбол
Новина українською

Этим летом, два итальянских клуба, "Ювентус" и "Милан", могут совершить обмен футболистами. Об этом передает Sport Mediaset.

Федерико Бернардески не может найти свое место в Турине и потому, крайне вероятно, будет продан. Именно "россонери" проявляют к нему наибольший интерес.

В обмен на него может быть отдан Доннарумма. Молодой голкипер ищет варианты нового клуба, а "зебры" давно проявляли к нему интерес.

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Напомним, что также "Ювентусу" приписывают интерес к форварду "Ман Сити".

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В статье: Ювентус (Турин) Милан Федерико Бернардески Джанлуиджи Доннарумма
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