Италия
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Милан и Ювентус готовы совершить обмен футболистами
Может получиться интересная сделка
Этим летом, два итальянских клуба, "Ювентус" и "Милан", могут совершить обмен футболистами. Об этом передает Sport Mediaset.
Федерико Бернардески не может найти свое место в Турине и потому, крайне вероятно, будет продан. Именно "россонери" проявляют к нему наибольший интерес.
В обмен на него может быть отдан Доннарумма. Молодой голкипер ищет варианты нового клуба, а "зебры" давно проявляли к нему интерес.
Напомним, что также "Ювентусу" приписывают интерес к форварду "Ман Сити".
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