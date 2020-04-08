Милан и Ювентус готовы совершить обмен футболистами

Этим летом, два итальянских клуба, "Ювентус" и "Милан", могут совершить обмен футболистами. Об этом передает Sport Mediaset.

Федерико Бернардески не может найти свое место в Турине и потому, крайне вероятно, будет продан. Именно "россонери" проявляют к нему наибольший интерес.

В обмен на него может быть отдан Доннарумма. Молодой голкипер ищет варианты нового клуба, а "зебры" давно проявляли к нему интерес.

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Напомним, что также "Ювентусу" приписывают интерес к форварду "Ман Сити".