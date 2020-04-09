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Агент Мартинеса: Лаутаро полностью сосредоточен на выступлениях за Интер
Слухи его не интересуют
Агент форварда Лаутаро Мартинеса высказался о возможном уходе его клиента из "Интера".
"Лаутаро хочет прогрессировать, несмотря на все слухи. Сейчас он полностью сосредоточен на выступлениях за "Интер". У него пятилетний контракт с миланским клубом, а никакие слухи не интересуют.
Месси? Он лучший игрок мира и Лаутаро нравится, когда Лео его хвалит. У Мартинеса отличные отношения с Лео, а также с другими партнерами по Аргентине", - приводит слова агента Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Лаутаро отказался переходить в "Реал".