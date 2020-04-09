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Интер намерен переманить Вейналдума

Италия
(1 голосов)

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Интер намерен переманить Вейналдума
UA-Футбол
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Миланский "Интер" хотел бы усилить полузащиту Жоржиньо Вейналдумом. Об этом передает Tuttomercatoweb.

Игрок "Ливерпуля" заинтересовал Антонио Конте и на его подписание может быть выделено порядка 30 миллионов. Англичане параллельно работают над новым контрактом с голландцом.

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В текущем сезоне на счету Жоржиньо 37 матчей.

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В статье: Интер (Милан) Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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Комментарии (2)
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trust in LFC1892 (Киев)
09.04.2020 в 23:29
30 за Джини? За ключевого пз? Обладателя ЛЧ? Без 5 минут чемпиона Англии? В самом сочном возрасте? Уа-футбол, вам не влом такой шлак постить? Для количества.
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DimaADI (Днепр)
09.04.2020 в 23:59
Вейналдум последние два сезона играет на очень высоком уровне. Но у него год остался по контракту и было пару интервью с намёками про переход в другую команду.
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