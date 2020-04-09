Италия
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Интер намерен переманить Вейналдума
Вот только отпустит ли Клопп своего основного исполнителя?
Миланский "Интер" хотел бы усилить полузащиту Жоржиньо Вейналдумом. Об этом передает Tuttomercatoweb.
Игрок "Ливерпуля" заинтересовал Антонио Конте и на его подписание может быть выделено порядка 30 миллионов. Англичане параллельно работают над новым контрактом с голландцом.
В текущем сезоне на счету Жоржиньо 37 матчей.
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Комментарии (2)
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trust in LFC1892 (Киев)
09.04.2020 в 23:29
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DimaADI (Днепр)
09.04.2020 в 23:59
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