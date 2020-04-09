Италия
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Рома не сможет выкупить Мхитаряна, а потому попробует продлить его аренду
Хороший способ сэкономить
Итальянская "Рома" не может позволить себе выкупить Генриха Мхитаряна за 25 миллионов. Руководство римлян придумало план Б.
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Как сообщает Calciomercato, они проведут переговоры с "Арсеналом" о продлении аренды до 2021-го года. После этого, контракт армянского футболиста будет выкуплен.
В текущем сезоне Мхитарян смог провести 16 матчей, забить 6 голов и отдать 5 голевых передач.
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