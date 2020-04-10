Иван Кордоба назвал Андрея Шевченко одним из двух лучших форвардов

Бывший колумбийский защитник итальянского "Интернационале" 43-летний Иван Кордоба ответил на вопрос о форвардах, против которым ему во время профессиональной карьеры было сложнее всего противостоять.

Сильнейшим в то время был Шевченко. Если же брать вообще, то лучший - Роналдо. Он - феномен, но я играл против него только на уровне сборных, рассказал Иван Sky Sport 24.

Читайте также Трое лучших украинских футболистов и оппонирование Тьерри Анри - воспоминания Александра Грицая

Центральный защитник Иван Кордоба играл в "Интере" с 2000 по 2012 годы, а в сборной Колумбии - с 1997 по 2010. В мае 2012 года завершил профессиональную карьеру.