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Иван Кордоба назвал Андрея Шевченко одним из двух лучших форвардов

Италия
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Каким только приходилось противостоять

Иван Кордоба назвал Андрея Шевченко одним из двух лучших форвардов
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Бывший колумбийский защитник итальянского "Интернационале" 43-летний Иван Кордоба ответил на вопрос о форвардах, против которым ему во время профессиональной карьеры было сложнее всего противостоять.

Сильнейшим в то время был Шевченко. Если же брать вообще, то лучший - Роналдо. Он - феномен, но я играл против него только на уровне сборных, рассказал Иван Sky Sport 24.

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Центральный защитник Иван Кордоба играл в "Интере" с 2000 по 2012 годы, а в сборной Колумбии - с 1997 по 2010. В мае 2012 года завершил профессиональную карьеру.

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В статье: Андрей Шевченко Роналдо Иван Кордоба
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