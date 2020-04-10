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Ювентус попытается подписать форварда Боруссии

Италия
(1 голосов)

Речь идет о Холанде

Ювентус попытается подписать форварда Боруссии
Новина українською

Ювентус не теряет надежды подписать норвежского нападающего Эрлинга Холанда, утверждает Calciomercato.

Туринцы ждут хороших новостей по возможному трансферу от агента игрока Мино Райолы.

Напомним, что "Ювентус" еще в 2018 году предпринимал попытку подписать Холанда, когда тот перебирался из "Мольде" в "РБ Зальцбург". Туринцы и минувшей зимой интересовались Эрлингом, но тот предпочел перейти в "Боруссию" из Дортмунда.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги норвежский нападающий провел за "шмелей" 11 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Эрлинг Холанд
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