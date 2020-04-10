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Наполи попытается подписать полузащитника Вест Хэма

Италия
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Андерсон может сменить клубную прописку

Наполи попытается подписать полузащитника Вест Хэма
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"Наполи" продолжает поиск вингера на замену Хосе Кальехону, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джинтоли рассматривает возможность приобретения Фелипе Андерсона, чей контракт с "Вест Хэмом" рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне Андерсон провел за "молотобойцев" 22 матча, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Фелипе Андерсон Наполи (Неаполь) Вест Хэм (Лондон)
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