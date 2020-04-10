Наполи попытается подписать полузащитника Вест Хэма

"Наполи" продолжает поиск вингера на замену Хосе Кальехону, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джинтоли рассматривает возможность приобретения Фелипе Андерсона, чей контракт с "Вест Хэмом" рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне Андерсон провел за "молотобойцев" 22 матча, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.