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Джеко: Очень рад, что решил остаться в Роме

Италия
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В столице боснийца очень любят

Джеко: Очень рад, что решил остаться в Роме
UA-Футбол
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Один из лидеров "Ромы" Эдин Джеко не жалеет из-за того, что год назад продлил контракт с клубом.

"Выбор, который я сделал прошлым летом, был абсолютно правильным. Сейчас я об этом совсем не жалею.

Сейчас я еще больше горжусь, что нахожусь в таком клубе с такой историей. Мы стараемся помочь всем нашим игрокам во время такого непростого времени", - цитирует Джеко Sky Sport Italia.

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В 25-ти матчах этого сезона Джеко забил 12 раз.

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В статье: Эдин Джеко Рома (Рим)
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