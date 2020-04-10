Джеко: Очень рад, что решил остаться в Роме

Один из лидеров "Ромы" Эдин Джеко не жалеет из-за того, что год назад продлил контракт с клубом.

"Выбор, который я сделал прошлым летом, был абсолютно правильным. Сейчас я об этом совсем не жалею.

Сейчас я еще больше горжусь, что нахожусь в таком клубе с такой историей. Мы стараемся помочь всем нашим игрокам во время такого непростого времени", - цитирует Джеко Sky Sport Italia.

Читайте также Джеко: Рома потеряла многое с уходом Де Росси и Тотти

В 25-ти матчах этого сезона Джеко забил 12 раз.