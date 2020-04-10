Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеко: Очень рад, что решил остаться в Роме
В столице боснийца очень любят
Один из лидеров "Ромы" Эдин Джеко не жалеет из-за того, что год назад продлил контракт с клубом.
"Выбор, который я сделал прошлым летом, был абсолютно правильным. Сейчас я об этом совсем не жалею.
Сейчас я еще больше горжусь, что нахожусь в таком клубе с такой историей. Мы стараемся помочь всем нашим игрокам во время такого непростого времени", - цитирует Джеко Sky Sport Italia.
В 25-ти матчах этого сезона Джеко забил 12 раз.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...