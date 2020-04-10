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Рома не сможет выкупить Смоллинга - всему виной коронавирус

Италия
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Многих клубов ожидает тяжелая экономическая ситуация

Рома не сможет выкупить Смоллинга - всему виной коронавирус
UA-Футбол
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Итальянская "Рома" не сумеет выкупить контракт Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Sun.

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"Волки" смогли договориться о его полноценном переходе из "МЮ" за 20 миллионов. Однако из-за тяжелой ситуации связанной с коронавирусом, римляне откажутся от трансфера.

Стоит отметить, что Крис сумел отлично вписаться в команду Фонсеки. На его счету 28 матчей в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что также "Рома" не сможет выкупить контракт Мхитаряна.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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