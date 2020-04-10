Италия
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Рома не сможет выкупить Смоллинга - всему виной коронавирус
Многих клубов ожидает тяжелая экономическая ситуация
Итальянская "Рома" не сумеет выкупить контракт Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Sun.
"Волки" смогли договориться о его полноценном переходе из "МЮ" за 20 миллионов. Однако из-за тяжелой ситуации связанной с коронавирусом, римляне откажутся от трансфера.
Стоит отметить, что Крис сумел отлично вписаться в команду Фонсеки. На его счету 28 матчей в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что также "Рома" не сможет выкупить контракт Мхитаряна.
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