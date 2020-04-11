Министр спорта Италии предлагает вернуться к соревнованиям в начале мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее объявил, что карантин, вызванный эпидемией коронавируса в стране, продлен до 3 мая.

После чего министр спорта Италии Винченцо Спадафора призвал возобновить спортивные мероприятия в стране 4 мая.

Соответствующие письма чиновник уже направил президентам Олимпийского и Паралимпийского комитетов Италии.

"Я прошу федерации и другие субъекты спортивной системы Италии о возобновлении тренировок и спортивных активностей с 4 мая в строгом соответствии с требованиями безопасности, которые будут определены в согласовании с органами здравоохранения и научными организациями", – цитирует Спадафору Football-Italia.