  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Министр спорта Италии предлагает вернуться к соревнованиям в начале мая
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Министр спорта Италии предлагает вернуться к соревнованиям в начале мая

Италия
(1 голосов)
Министр спорта Италии предлагает вернуться к соревнованиям в начале мая
Новина українською

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее объявил, что карантин, вызванный эпидемией коронавируса в стране, продлен до 3 мая.

После чего министр спорта Италии Винченцо Спадафора призвал возобновить спортивные мероприятия в стране 4 мая.

Соответствующие письма чиновник уже направил президентам Олимпийского и Паралимпийского комитетов Италии.

"Я прошу федерации и другие субъекты спортивной системы Италии о возобновлении тренировок и спортивных активностей с 4 мая в строгом соответствии с требованиями безопасности, которые будут определены в согласовании с органами здравоохранения и научными организациями", – цитирует Спадафору Football-Italia.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...