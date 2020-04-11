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Погба хочет вернуться в Ювентус. Райола начал переговоры с клубами

Италия
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Погба хочет вернуться в Ювентус. Райола начал переговоры с клубами
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен сменить клуб по завершении сезона.

По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, приоритетным вариантом для 27-летнего фразцуза является возвращение в "Ювентус".

Туринский клуб уже начал работу над трансфером чемпиона мира-2018 и обсуждает потенциальную сделку с его агентом Мино Райолой. В этом сезоне Погба провёл всего 8 матчей за "МЮ" из-за травм.

Напомним, Поль выступал за "бьянконери" с 2012 по 2016 год.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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