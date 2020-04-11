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Интер выкупит контракт Сенси

Италия
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Стефано сумел прижиться в новой команде

Интер выкупит контракт Сенси
Новина українською

"Интер" намерен выкупить контракт хавбека "Сассуоло" Стефано Сенси, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 24-летний хавбек выступает за "нерадзурри" на правах годичной аренды, которая обошлась клубу в 5 миллионов евро. В соглашении также есть пункт о выкупе миниатюрного полузащитника за 22 млн евро, которым и воспользуется миланский клуб в ближайшее время.

В этом сезоне Сенси провёл за "Интер" 12 матчей в Серии А, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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В статье: Интер (Милан) ФК Сассуоло Стефано Сенси
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