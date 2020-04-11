Интер выкупит контракт Сенси

"Интер" намерен выкупить контракт хавбека "Сассуоло" Стефано Сенси, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 24-летний хавбек выступает за "нерадзурри" на правах годичной аренды, которая обошлась клубу в 5 миллионов евро. В соглашении также есть пункт о выкупе миниатюрного полузащитника за 22 млн евро, которым и воспользуется миланский клуб в ближайшее время.

В этом сезоне Сенси провёл за "Интер" 12 матчей в Серии А, отметившись 3 голами и 4 ассистами.