Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал будущее своих соотечественников Мауро Икарди и Лаутаро Мартинеса.

"Прямо сейчас нет смысла говорить о трансферах, ведь самое главное – это здоровье.

Я не знаю, вернётся ли Икарди в Интер, но я в этом сильно сомневаюсь. У нас будет время об этом подумать.

Лаутаро Мартинес счастлив в Интере, он идентифицирует себя с клубом. Мы верим в него и видим его будущее здесь", – цитирует Дзанетти ESPN.