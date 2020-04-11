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Дзанетти: Икарди не вернётся в Интер, а Лаутаро Мартинес – будущее клуба

Италия
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Вице-президент "нерадзурри" прокомментировал ситуацию с форвардами

Дзанетти: Икарди не вернётся в Интер, а Лаутаро Мартинес – будущее клуба
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Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал будущее своих соотечественников Мауро Икарди и Лаутаро Мартинеса.

"Прямо сейчас нет смысла говорить о трансферах, ведь самое главное – это здоровье.

Я не знаю, вернётся ли Икарди в Интер, но я в этом сильно сомневаюсь. У нас будет время об этом подумать.

Лаутаро Мартинес счастлив в Интере, он идентифицирует себя с клубом. Мы верим в него и видим его будущее здесь", – цитирует Дзанетти ESPN.

Напомним, Мауро Икарди выступает за "ПСЖ" на правах аренды из "Интера".

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В статье: Хавьер Дзанетти Мауро Икарди Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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