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Дзанетти: Икарди не вернётся в Интер, а Лаутаро Мартинес – будущее клуба
Вице-президент "нерадзурри" прокомментировал ситуацию с форвардами
Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал будущее своих соотечественников Мауро Икарди и Лаутаро Мартинеса.
"Прямо сейчас нет смысла говорить о трансферах, ведь самое главное – это здоровье.
Я не знаю, вернётся ли Икарди в Интер, но я в этом сильно сомневаюсь. У нас будет время об этом подумать.
Лаутаро Мартинес счастлив в Интере, он идентифицирует себя с клубом. Мы верим в него и видим его будущее здесь", – цитирует Дзанетти ESPN.
Напомним, Мауро Икарди выступает за "ПСЖ" на правах аренды из "Интера".
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