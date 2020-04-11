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Ювентус претендует на Канте

Италия
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"Синие" могут расстаться с французом летом

Ювентус претендует на Канте
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"Ювентус" присоединился к "ПСЖ" и "Реал" в гонке за хавбеком "Челси" Нголо Канте, сообщает Calciomercato. В Турине француз может воссоединиться со своим экс-наставником Маурицио Сарри.

В сделку может быть включены Миралем Пьянич, Даниэле Ругани и Алекс Сандро.

Учитывая прогресс связки Жоржиньо с Матео Ковачичем, а также развитие Мейсона Маунта в лондонском клубе раздумывают над продажей Канте.

Из-за различных травм Канте провёл всего 22 матча за "Челси" в этом сезоне, в которых забил три гола.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Нголо Канте
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