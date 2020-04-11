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Милан готов отдать трёх самых талантливых выпускников ради Тонали

Италия
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"Россонери" нацелились на "нового Пирло"

Милан готов отдать трёх самых талантливых выпускников ради Тонали
Новина українською

"Милан" готов отдать трёх выпускников своей академии в обмен на хавбека "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Calciomercato.

Ранее сам Сандро признал, что является давним фанатом "россонери", чем надеются воспользоваться в клубе в борьбе за игрока с "Ювентусом", "Интером", "МЮ" и "ПСЖ".

В обмен на Тонали "Брешия" может получить защитника Маттео Габбию, голкипера сборной Италии U-21 Алессандро Плиццари, который отлично проявляет себя в аренде в "Ливорно", а также хавбека Томассо Побегу. По информации источника, в "Брешии" с интересом рассматривают предложение "Милана".

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В статье: Брешия (Брешия) Милан (Италия) Сандро Тонали
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