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Власти Мадейры: Роналду не нанес никому вреда, тренируясь на стадионе

Италия
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Звезду Ювентуса призвали уважать правила

Власти Мадейры: Роналду не нанес никому вреда, тренируясь на стадионе
UA-Футбол
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Криштиану Роналду стал одним из немногих футболистов “Ювентуса”, которым удалось покинуть Турин во время карантина. Пятикратный обладатель Золотого мяча поддерживает свою форму на родной Мадейре.

В частности, несколько дней назад Роналду был замечен на стадионе местной команды “Насьонал” в городе Фуншал. Хотя португалец находился сам на стадионе, нарушение самоизоляции с его стороны было встречено с критикой.

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“Роналду не получал специального разрешения для тренировок, – сказал секретарь здравоохранения Мадейры Педру Рамош. – Он может тренироваться, только если уважает всеобщие правила. У него нет привилегий. Жители Мадейры могут покидать свои дома при условии сохранения дистанции. Лучший игрок мира может показывать пример всему миру”, – цитирует слова Рамоша Goal.

Тем не менее, Роналду нашли оправдание. “Он тренировался всего несколько минут, поэтому не нанес никому вреда”, – добавил Рамош.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) коронавирус
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