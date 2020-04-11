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Власти Мадейры: Роналду не нанес никому вреда, тренируясь на стадионе
Звезду Ювентуса призвали уважать правила
Криштиану Роналду стал одним из немногих футболистов “Ювентуса”, которым удалось покинуть Турин во время карантина. Пятикратный обладатель Золотого мяча поддерживает свою форму на родной Мадейре.
В частности, несколько дней назад Роналду был замечен на стадионе местной команды “Насьонал” в городе Фуншал. Хотя португалец находился сам на стадионе, нарушение самоизоляции с его стороны было встречено с критикой.
“Роналду не получал специального разрешения для тренировок, – сказал секретарь здравоохранения Мадейры Педру Рамош. – Он может тренироваться, только если уважает всеобщие правила. У него нет привилегий. Жители Мадейры могут покидать свои дома при условии сохранения дистанции. Лучший игрок мира может показывать пример всему миру”, – цитирует слова Рамоша Goal.
Тем не менее, Роналду нашли оправдание. “Он тренировался всего несколько минут, поэтому не нанес никому вреда”, – добавил Рамош.