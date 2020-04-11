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Рэмзи: Роналду - выдающийся атлет, один из величайших в истории футбола
Валлиец прокомментировал игру португальского форварда
Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи поделился мыслями насчет своего партнера по команде Криштиану Роналду.
"Криштиану - выдающийся атлет. Он первым приходит в тренажерный зал, первым проходит весь цикл упражнений и выходит на поле.
Он победитель, хочет выигрывать каждый матч, каждую незначительную игру. После этого он пойдет тренировать удар, исполнение штрафных и все такое.
Мне не нужно говорить о том, насколько он хорош. Он просто невероятен, один из величайших в истории футбола", – сказал Аарон Рэмзи.
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Spokoyno (Киев)
11.04.2020 в 19:32
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