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Де Росси: Однажды я бы хотел стать главным тренером Ромы

Италия
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Бывший капитан поделился планами насчет тренерской карьеры

Де Росси: Однажды я бы хотел стать главным тренером Ромы
Новина українською

Экс-хавбек итальянской "Ромы" Даниэле де Росси рассказал, что однажды хотел бы стать главным тренером римлян.

"Я за считаные дни превратился из опытного игрока в молодого тренера. Я прошел очень редкий футбольный путь. 20 лет в одной команде – это не то, что случается каждый день.

Очевидно, невозможно столь же долго работать в одном клубе в качестве тренера, тем более в "Роме". Но для начала мне вообще надо стать тренером. Я начинаю смотреть на все более спокойно, чего себе нельзя позволить, когда ты игрок, поскольку понимаешь, что часы тикают.

Однажды я бы хотел оказаться на скамейке "Ромы", но я не спешу. Я встаю на этот путь не только потому, что мне он нравится, но и потому, что правда считаю, что мне по силам его пройти. Меня всегда признавали лидером. Возможно, с этой точки зрения у меня будет небольшое преимущество. Но работа тренером – это, конечно, нечто большее", – сказал Де Росси.

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В статье: Даниэле Де Росси Рома (Италия)
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Источник:
Sky Sport Italia
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