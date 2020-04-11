Де Росси: Однажды я бы хотел стать главным тренером Ромы

Экс-хавбек итальянской "Ромы" Даниэле де Росси рассказал, что однажды хотел бы стать главным тренером римлян.

"Я за считаные дни превратился из опытного игрока в молодого тренера. Я прошел очень редкий футбольный путь. 20 лет в одной команде – это не то, что случается каждый день.

Очевидно, невозможно столь же долго работать в одном клубе в качестве тренера, тем более в "Роме". Но для начала мне вообще надо стать тренером. Я начинаю смотреть на все более спокойно, чего себе нельзя позволить, когда ты игрок, поскольку понимаешь, что часы тикают.

Однажды я бы хотел оказаться на скамейке "Ромы", но я не спешу. Я встаю на этот путь не только потому, что мне он нравится, но и потому, что правда считаю, что мне по силам его пройти. Меня всегда признавали лидером. Возможно, с этой точки зрения у меня будет небольшое преимущество. Но работа тренером – это, конечно, нечто большее", – сказал Де Росси.