Беннасер: Носить футболку Милана - невероятное чувство. Отметки про ЛЧ на футболке мотивируют

Хавбек "Милана" Исмаэль Беннасер поделился мыслями насчет своих выступлений в составе "россонери".

"Носить футболку "Милана" – невероятное чувство. Мне хватает одного взгляда на рукава футболки, где есть отметки о победе в Лиге чемпионов.

Жду не дождусь, когда забью на "Сан-Сиро". Думаю, что отпраздную свой первый гол перед южной трибуной "Curva Sud".

Я влюбился в "Милан" из-за команды, самой организации, игроков, которые выступали тут в прошлом и до сих пор в клубе".

Также полузащитник сборной Алжира назвал свою команду мечты.

"Дида на воротах, Кафу, Неста, Мальдини и Роберто Карлос в обороне.

В полузащите – Иньеста, Пирло и Хави, в атаке – Месси, Роналдо и Роналдиньо", – рассказал Беннасер.