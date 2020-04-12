  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи

Италия
(2 голосов)

К 72-летию легендарного тренера

Лобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Обладатель пяти Скудетто, трижды чемпион Китая. Единственный тренер в истории, победивший и в европейской, и в азиатской Лиге Чемпионов. Единственный тренировавший в четырех финалах Еврокубков подряд. Первый тренер, выигравший и Лигу Чемпионов, и Чемпионат Мира. Человек, создавший футбольную Империю 90-х, остановив другие сильнейшие Империи. А в 2006-ом году победивший более сильных соперников и ураган, грозивший смести итальянский футбол. Сегодня Марчелло Липпи исполняется 72, и это отличный повод поговорить о нем.

Контрреволюционер

Липпи трудно назвать новатором, революционером. В 90-ые, после "Милана" Арриго Сакки, "Барселоны" Йохана Кройфа, "Аякса" Луи Ван Гаала он как раз казался скучным, оборонительным, контрреволюционным. Игроки атаки "Ювентуса" были обязаны постоянно помогать обороне и потому, казалось, недобирали голов. В его сборной даже на победном Чемпионате Мира-2006 Франческо Тотти, Андреа Пирло, Алессандро Дель Пьеро были принесены в жертву команде и казались не гениями футбола, а просто винтиками машины. Ну а через четыре года "Адзурри" уже просто выглядели плохо.

В плане эмоций, поведения он также не привлекал. Не помогала и неизменная сигара во рту.

Лобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи - изображение 1

Марчелло не раз заявлял, что многому научился у Валерия Лобановского. Уж точно - стоическому, даже издевательскому спокойствию без проявлений радости. И полной приверженности футболу. "После финала Чемпионата Мира я вернулся в номер и начал пересматривать матч. Так я праздную. Я не люблю праздновать. Для меня день перед матчем всегда приятнее, чем вечер после него". "Хобби? Развлечения? Только футбол. Без просмотра хотя бы одного матча день потерян". Лобановский плюс сигара.

В одной черте характера итальянец все же отличался от мэтра. Он нередко впадал в ярость, позволял себе весьма жёсткие высказывания. Частенько - против своих же игроков. "После такой игры нужно собрать всех игроков, поставить к стенке и влепить каждому ногой по заднице. Если кто-то считает себя Примадонной - он может искать другую команду". "Я благодарю игроков за два года работы, но не за последний матч. Если они боятся играть и не хотят бороться за тренера - я ухожу". Эти слова разделяют 18 лет, Италия ("Интер") и Китай (сборная). То есть ярость осталась.

Самоубийство

Результаты также не всегда поражали. Вначале он сменил восемь клубов за девять лет. В "Ювентусе" выиграл всего один Кубок Италии, проиграл четыре финала Еврокубков из пяти. При том, что никак не был аутсайдером. А ЧМ-2010 со всего двумя очками в группе с Парагваем, Новой Зеландией и Словакией стал одним из худших в истории сборной. В Южную Африку Липпи ошибочно привез "стариков", героев ЧМ-2006. Возвращение в сборную тогда он назвал "огромной ошибкой". "Тренер "Скуадры Адзурры" подобен приговоренному к смерти с неизвестной датой казни. Я сам подписал себе смертный приговор".

Провалился он и в "Интере" в начале века. В "ФК Голливуд" с взбалмошным скупавшим все подряд президентом, с нахальными игроками, отсутствием чёткой клубной иерархии. Липпи пытался взять всю работу на себя. Собрал новый состав, постепенно избавившись от лидеров предыдущего "Интера" - Джузеппе Бергоми, Диего Симеоне, Роберто Баджо, Джанлуки Пальюки. Но это не помогло. Команда разделилась на "лагерь Липпи" и "лагерь Баджо". С последним тренер и вовсе вел тотальную раздуваемую СМИ войну, даже запрещая аплодировать его действиям на тренировках и постоянно ограничивая в еде.

Лобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи - изображение 2

В итоге именно "хвостик" принес команде четвертое место двумя отличными голами в прямом плей-офф против "Пармы". Однако летом он ушел. А от имен новичков - Чирилло, Брокки, Феррари, Серена, Грешко, Вампета, Фаринос, Робби Кин, Хакан Шюкюр - любого болельщика "Интера" до сих пор бросает в дрожь. Затем же состоялись позорный вылет в Квалификации Лиги Чемпионов от шведского "Хельсингборга" и поражение в первом туре нового сезона лиги, высказывание об "ударах по заднице" и увольнение. Эпичный провал в богатом и звездном (Баджо, Роналдо, Виери, Зеедорф, Саморано, Лоран Блан) клубе.

Команда-звезда

Впрочем, именно эти провалы даже лучше оттеняют огромные успехи. Разваленный финансово после ухода Диего Марадоны "Наполи" он вывел в Кубок УЕФА. В "Ювентусе" сходу и уверенно взял Скудетто, прервав антирекордную для клуба девятилетнюю "сухость". Причем в сезон трагедии - смерти от тяжелой болезни игрока команды Андреа Фортунато. К тому времени "Юве" уже забыл о своих успехах 80-х. Растерял свою безмерную волю к победе, характер fino alla fine и репутацию кошмара всей лиги. Упавший колосс вынужден был уступать "Милану", "Интеру", даже "Сампдории". Липпи вернул клубу все.

Руководство клуба тогда много покупало, но и придерживалось принципа "заработай на продаже всех, кто на пике либо не вернётся на пик". То есть продавали лидеров. Того же Баджо, Виалли, Раванелли, Паулу Соузу, Перуцци. В такой ситуации работать было непросто. Но Липпи справлялся. Быстро вводил в состав Алессандро Дель Пьеро, Паоло Монтеро, Зинедина Зидана, Кристиана Виери, Филиппо Индзаги. Дель Пьеро, например, поначалу действовал слишком робко, боязливо, даже вызывая оскорбительные комментарии президента клуба. Но у нового тренера заиграл и вырос в монстра.

Также "Юве" был несомненно итальянской командой, лишь с 4-6 легионерами в заявке. При этом заработал лишь 12 (!) выходов в стартовом составе сборной Италии в восьми матчах Евро-96 и ЧМ-98. То есть лишь 1-2 игрока в "старте". Защитники Юлиано, Монтеро, Пессотто, Биринделли, Торричелли, Поррини не были суперзвездами, некоторые из них и вовсе перешли из низших дивизионов. В то время как в "Парме" играли Каннаваро и Тюрам, Креспо и Кьеза. А в "Интере" атаковали Роналдо, Джоркаефф, Саморано, Рекоба. Но в плотной борьбе за Скудетто в сезонах 1996/97 и 1997/98 побеждали Торричелли и Пессотто.

Лобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи - изображение 3

Строитель

И во второй каденции в "Ювентусе" Липпи пришлось строить. После трех лет без Скудетто, после ухода Зидана и Индзаги, на фоне кризиса Дель Пьеро и плохого начала каденции нового первого вратаря Джанлуиджи Буффона. Фаворитом в сезоне 2001/02 был "Интер", за пять туров до конца "Ювентус" шёл лишь третьим и отставал на шесть очков, да и по качеству и уровню игры. Но сумел вырвать Скудетто в последнем туре. А уже через год, еле-еле продравшись в четвертьфинал, но затем блестяще выбив "Барселону" и "Реал", вернулся в финал Лиги Чемпионов. Буффон, Недвед, Трезеге у Липпи стали легендами.

Его сборная не впечатлила в группе Мундиаля-2006, прошла Австралию в 1/8 финала лишь благодаря фейковому пенальти в концовке. Скандал Кальчополи должен был ментально разрушить сборную. Пресса обвиняла всех во всех грехах, даже призывала не ехать на турнир. Однако тренеру удалось одновременно успокоить игроков и накрутить их по принципу "все против нас", заставить звезд приносить себя в жертву команде. При этом атмосфера в сборной была отличной, свободной. А оборона пропустила лишь дважды. И вновь блистали вроде бы посредственные игроки - Марко Матерацци, Фабио Гроссо.

Удалось построить и в Китае. "До моего прихода нигде не было юношеских команд. И в моем "Гуанчжоу Эвергранде" в течение двух лет никто из дубля не заиграл в Высшем дивизионе". Именно Липпи выстроил в своем клубе всю структуру детских и молодёжных команд. А затем и другие клубы начали. Также он принёс Китаю первый трофей Кубка Чемпионов после 23-ех лет. Причем победой над "Сеулом" в финале изгнав "Кореяфобию" - 25-летнюю историю поражений от команд из Южной Кореи. А сборной, которую принял после ужасного начала кампании, для выхода на Чемпионат Мира не хватило одной победы.

Между статуей и флюгером

Как уроженцу тосканского курорта и столицы знаменитого карнавала Виареджо все это удавалось? Благодаря чётким принципам. Изучение соперника, внимание к мелочам (питание игроков, сон и настроение игроков). И главное - командный дух и семейная атмосфера. "Группа лучших игроков не обязательно создаст лучшую команду. Кто придумал, что в сборную нужно вызывать лучших? Это идиотизм. Команда - как мозаика, ее нужно собирать по частям". "Великий игрок - это тот, кто приносит себя в жертву команде. В "Ювентусе" мы не всегда были сильнейшими на бумаге, но всегда были лучшими".

Лобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи - изображение 4

Причём, несмотря на репутацию хмурого диктатора, сплоченность он достигал благодаря контактам с игроками. Подопечные отчаянно боролись за него. "Сегодня в футболе открытый диалог с игроками критически важен. Я сам обогащаюсь благодаря разговорам с игроками тактически, технически, культурно и социально". Сбалансированный подход. "Тренер не друг игроков, а тот, кто ведёт к целям. Но ему нельзя быть мраморной статуей. Вместе с этим, нельзя быть и флюгером". "Он отлично умел мотивировать нас, передавать и свои идеи, и свой характер", - заключал Антонио Конте.

Липпи не излишне заносчив и не излишне скромен. Честен. "Я всегда борюсь и с критикой, и с комплиментами". "Если бы я был президентом "Интера" - сразу же уволил бы тренера". Из сборной Китая ушел со словами "я не хочу красть деньги". В провале Италии на ЧМ-2010 обвинял одного человека - себя. "Если команда играет так плохо - значит, тренер не подготовил. Не мотивировал". А высказывания об "Интере", где "не приняли мое прошлое в "Ювентусе" и принципы "Ювентуса"? Что ж, учитывая события в стане "нерадзурри" и до, и после его ухода, этот диагноз точен.

Его боялся Лобановский

В тактике Марчелло весьма гибок. Он отмечал и важность подстраивания схем под игроков. Применял и 4-3-3, и 4-3-1-2, и 3-4-3. Часто меняя по ходу матчей. Полуфинал ЧМ-2006 на поле заканчивали Тотти, Дель Пьеро, Джилардино и Якинта - игроки центра атаки. Главное - участие всех форвардов в яростном высоком прессинге и отборе. Это позволяла великолепная физическая готовность всей команды. Правда, причиной такой готовности "Ювентуса" 90-х его злейший враг Зденек Земан называл допинг. Но такое пусть доказывает суд. А тактическая подготовка, сплочённость и желание игроков Липпи очевидны.

Марчелло блестяще читал игру и соперника. Александр Головко рассказывал, что именно поэтому он был единственным тренером, которого Лобановский побаивался. А Алекс Фергюсон и вовсе писал: "То, что в полуфинале ЛЧ-99 "Ювентус" тренировал не Липпи, стало для нас подарком от Бога". Ферги даже заявлял, что строил свой "Юнайтед" с помощью его идей. "В его глазах вы всегда видите тотальное самообладание, собранность, профессионализм и ум. Никто не воспримет Липпи несерьезно. Впечатляющий человек. Этот так впечатляюще выглядящий сукин сын заставляет остальных выглядеть как Бела Лугоши".

Лобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи - изображение 5

Даже если не сравнивать остальных со звездой фильмов ужасов, нужно отметить фигуру Липпи. Даже в ярости он впечатляет. Вряд ли он изменил футбол. Зато он подчинил футбол себе. Тактик, мотиватор, психолог, воспитатель игроков, умевший быстро продвинуть индивидуумов и команды на несколько уровней вперед. Полный набор. Несколько дней назад он даже заявил, что после окончания нынешнего кризиса может и захотеть потренировать сборную недалеко от дома. И не факт, что он слишком стар и ретрограден для этого. Ведь многие проигравшие ему считали его ретроградным.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марчелло Липпи Ювентус (Турин) Интер (Милан) сборная Италии Гуанчжоу Эвергранд Национальная сборная Италии
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...