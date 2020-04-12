Лобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи

Обладатель пяти Скудетто, трижды чемпион Китая. Единственный тренер в истории, победивший и в европейской, и в азиатской Лиге Чемпионов. Единственный тренировавший в четырех финалах Еврокубков подряд. Первый тренер, выигравший и Лигу Чемпионов, и Чемпионат Мира. Человек, создавший футбольную Империю 90-х, остановив другие сильнейшие Империи. А в 2006-ом году победивший более сильных соперников и ураган, грозивший смести итальянский футбол. Сегодня Марчелло Липпи исполняется 72, и это отличный повод поговорить о нем.

Контрреволюционер

Липпи трудно назвать новатором, революционером. В 90-ые, после "Милана" Арриго Сакки, "Барселоны" Йохана Кройфа, "Аякса" Луи Ван Гаала он как раз казался скучным, оборонительным, контрреволюционным. Игроки атаки "Ювентуса" были обязаны постоянно помогать обороне и потому, казалось, недобирали голов. В его сборной даже на победном Чемпионате Мира-2006 Франческо Тотти, Андреа Пирло, Алессандро Дель Пьеро были принесены в жертву команде и казались не гениями футбола, а просто винтиками машины. Ну а через четыре года "Адзурри" уже просто выглядели плохо.

В плане эмоций, поведения он также не привлекал. Не помогала и неизменная сигара во рту.

Марчелло не раз заявлял, что многому научился у Валерия Лобановского. Уж точно - стоическому, даже издевательскому спокойствию без проявлений радости. И полной приверженности футболу. "После финала Чемпионата Мира я вернулся в номер и начал пересматривать матч. Так я праздную. Я не люблю праздновать. Для меня день перед матчем всегда приятнее, чем вечер после него". "Хобби? Развлечения? Только футбол. Без просмотра хотя бы одного матча день потерян". Лобановский плюс сигара.

В одной черте характера итальянец все же отличался от мэтра. Он нередко впадал в ярость, позволял себе весьма жёсткие высказывания. Частенько - против своих же игроков. "После такой игры нужно собрать всех игроков, поставить к стенке и влепить каждому ногой по заднице. Если кто-то считает себя Примадонной - он может искать другую команду". "Я благодарю игроков за два года работы, но не за последний матч. Если они боятся играть и не хотят бороться за тренера - я ухожу". Эти слова разделяют 18 лет, Италия ("Интер") и Китай (сборная). То есть ярость осталась.

Самоубийство

Результаты также не всегда поражали. Вначале он сменил восемь клубов за девять лет. В "Ювентусе" выиграл всего один Кубок Италии, проиграл четыре финала Еврокубков из пяти. При том, что никак не был аутсайдером. А ЧМ-2010 со всего двумя очками в группе с Парагваем, Новой Зеландией и Словакией стал одним из худших в истории сборной. В Южную Африку Липпи ошибочно привез "стариков", героев ЧМ-2006. Возвращение в сборную тогда он назвал "огромной ошибкой". "Тренер "Скуадры Адзурры" подобен приговоренному к смерти с неизвестной датой казни. Я сам подписал себе смертный приговор".

Провалился он и в "Интере" в начале века. В "ФК Голливуд" с взбалмошным скупавшим все подряд президентом, с нахальными игроками, отсутствием чёткой клубной иерархии. Липпи пытался взять всю работу на себя. Собрал новый состав, постепенно избавившись от лидеров предыдущего "Интера" - Джузеппе Бергоми, Диего Симеоне, Роберто Баджо, Джанлуки Пальюки. Но это не помогло. Команда разделилась на "лагерь Липпи" и "лагерь Баджо". С последним тренер и вовсе вел тотальную раздуваемую СМИ войну, даже запрещая аплодировать его действиям на тренировках и постоянно ограничивая в еде.

В итоге именно "хвостик" принес команде четвертое место двумя отличными голами в прямом плей-офф против "Пармы". Однако летом он ушел. А от имен новичков - Чирилло, Брокки, Феррари, Серена, Грешко, Вампета, Фаринос, Робби Кин, Хакан Шюкюр - любого болельщика "Интера" до сих пор бросает в дрожь. Затем же состоялись позорный вылет в Квалификации Лиги Чемпионов от шведского "Хельсингборга" и поражение в первом туре нового сезона лиги, высказывание об "ударах по заднице" и увольнение. Эпичный провал в богатом и звездном (Баджо, Роналдо, Виери, Зеедорф, Саморано, Лоран Блан) клубе.

Команда-звезда

Впрочем, именно эти провалы даже лучше оттеняют огромные успехи. Разваленный финансово после ухода Диего Марадоны "Наполи" он вывел в Кубок УЕФА. В "Ювентусе" сходу и уверенно взял Скудетто, прервав антирекордную для клуба девятилетнюю "сухость". Причем в сезон трагедии - смерти от тяжелой болезни игрока команды Андреа Фортунато. К тому времени "Юве" уже забыл о своих успехах 80-х. Растерял свою безмерную волю к победе, характер fino alla fine и репутацию кошмара всей лиги. Упавший колосс вынужден был уступать "Милану", "Интеру", даже "Сампдории". Липпи вернул клубу все.

Руководство клуба тогда много покупало, но и придерживалось принципа "заработай на продаже всех, кто на пике либо не вернётся на пик". То есть продавали лидеров. Того же Баджо, Виалли, Раванелли, Паулу Соузу, Перуцци. В такой ситуации работать было непросто. Но Липпи справлялся. Быстро вводил в состав Алессандро Дель Пьеро, Паоло Монтеро, Зинедина Зидана, Кристиана Виери, Филиппо Индзаги. Дель Пьеро, например, поначалу действовал слишком робко, боязливо, даже вызывая оскорбительные комментарии президента клуба. Но у нового тренера заиграл и вырос в монстра.

Также "Юве" был несомненно итальянской командой, лишь с 4-6 легионерами в заявке. При этом заработал лишь 12 (!) выходов в стартовом составе сборной Италии в восьми матчах Евро-96 и ЧМ-98. То есть лишь 1-2 игрока в "старте". Защитники Юлиано, Монтеро, Пессотто, Биринделли, Торричелли, Поррини не были суперзвездами, некоторые из них и вовсе перешли из низших дивизионов. В то время как в "Парме" играли Каннаваро и Тюрам, Креспо и Кьеза. А в "Интере" атаковали Роналдо, Джоркаефф, Саморано, Рекоба. Но в плотной борьбе за Скудетто в сезонах 1996/97 и 1997/98 побеждали Торричелли и Пессотто.

Строитель

И во второй каденции в "Ювентусе" Липпи пришлось строить. После трех лет без Скудетто, после ухода Зидана и Индзаги, на фоне кризиса Дель Пьеро и плохого начала каденции нового первого вратаря Джанлуиджи Буффона. Фаворитом в сезоне 2001/02 был "Интер", за пять туров до конца "Ювентус" шёл лишь третьим и отставал на шесть очков, да и по качеству и уровню игры. Но сумел вырвать Скудетто в последнем туре. А уже через год, еле-еле продравшись в четвертьфинал, но затем блестяще выбив "Барселону" и "Реал", вернулся в финал Лиги Чемпионов. Буффон, Недвед, Трезеге у Липпи стали легендами.

Его сборная не впечатлила в группе Мундиаля-2006, прошла Австралию в 1/8 финала лишь благодаря фейковому пенальти в концовке. Скандал Кальчополи должен был ментально разрушить сборную. Пресса обвиняла всех во всех грехах, даже призывала не ехать на турнир. Однако тренеру удалось одновременно успокоить игроков и накрутить их по принципу "все против нас", заставить звезд приносить себя в жертву команде. При этом атмосфера в сборной была отличной, свободной. А оборона пропустила лишь дважды. И вновь блистали вроде бы посредственные игроки - Марко Матерацци, Фабио Гроссо.

Удалось построить и в Китае. "До моего прихода нигде не было юношеских команд. И в моем "Гуанчжоу Эвергранде" в течение двух лет никто из дубля не заиграл в Высшем дивизионе". Именно Липпи выстроил в своем клубе всю структуру детских и молодёжных команд. А затем и другие клубы начали. Также он принёс Китаю первый трофей Кубка Чемпионов после 23-ех лет. Причем победой над "Сеулом" в финале изгнав "Кореяфобию" - 25-летнюю историю поражений от команд из Южной Кореи. А сборной, которую принял после ужасного начала кампании, для выхода на Чемпионат Мира не хватило одной победы.

Между статуей и флюгером

Как уроженцу тосканского курорта и столицы знаменитого карнавала Виареджо все это удавалось? Благодаря чётким принципам. Изучение соперника, внимание к мелочам (питание игроков, сон и настроение игроков). И главное - командный дух и семейная атмосфера. "Группа лучших игроков не обязательно создаст лучшую команду. Кто придумал, что в сборную нужно вызывать лучших? Это идиотизм. Команда - как мозаика, ее нужно собирать по частям". "Великий игрок - это тот, кто приносит себя в жертву команде. В "Ювентусе" мы не всегда были сильнейшими на бумаге, но всегда были лучшими".

Причём, несмотря на репутацию хмурого диктатора, сплоченность он достигал благодаря контактам с игроками. Подопечные отчаянно боролись за него. "Сегодня в футболе открытый диалог с игроками критически важен. Я сам обогащаюсь благодаря разговорам с игроками тактически, технически, культурно и социально". Сбалансированный подход. "Тренер не друг игроков, а тот, кто ведёт к целям. Но ему нельзя быть мраморной статуей. Вместе с этим, нельзя быть и флюгером". "Он отлично умел мотивировать нас, передавать и свои идеи, и свой характер", - заключал Антонио Конте.

Липпи не излишне заносчив и не излишне скромен. Честен. "Я всегда борюсь и с критикой, и с комплиментами". "Если бы я был президентом "Интера" - сразу же уволил бы тренера". Из сборной Китая ушел со словами "я не хочу красть деньги". В провале Италии на ЧМ-2010 обвинял одного человека - себя. "Если команда играет так плохо - значит, тренер не подготовил. Не мотивировал". А высказывания об "Интере", где "не приняли мое прошлое в "Ювентусе" и принципы "Ювентуса"? Что ж, учитывая события в стане "нерадзурри" и до, и после его ухода, этот диагноз точен.

Его боялся Лобановский

В тактике Марчелло весьма гибок. Он отмечал и важность подстраивания схем под игроков. Применял и 4-3-3, и 4-3-1-2, и 3-4-3. Часто меняя по ходу матчей. Полуфинал ЧМ-2006 на поле заканчивали Тотти, Дель Пьеро, Джилардино и Якинта - игроки центра атаки. Главное - участие всех форвардов в яростном высоком прессинге и отборе. Это позволяла великолепная физическая готовность всей команды. Правда, причиной такой готовности "Ювентуса" 90-х его злейший враг Зденек Земан называл допинг. Но такое пусть доказывает суд. А тактическая подготовка, сплочённость и желание игроков Липпи очевидны.

Марчелло блестяще читал игру и соперника. Александр Головко рассказывал, что именно поэтому он был единственным тренером, которого Лобановский побаивался. А Алекс Фергюсон и вовсе писал: "То, что в полуфинале ЛЧ-99 "Ювентус" тренировал не Липпи, стало для нас подарком от Бога". Ферги даже заявлял, что строил свой "Юнайтед" с помощью его идей. "В его глазах вы всегда видите тотальное самообладание, собранность, профессионализм и ум. Никто не воспримет Липпи несерьезно. Впечатляющий человек. Этот так впечатляюще выглядящий сукин сын заставляет остальных выглядеть как Бела Лугоши".

Даже если не сравнивать остальных со звездой фильмов ужасов, нужно отметить фигуру Липпи. Даже в ярости он впечатляет. Вряд ли он изменил футбол. Зато он подчинил футбол себе. Тактик, мотиватор, психолог, воспитатель игроков, умевший быстро продвинуть индивидуумов и команды на несколько уровней вперед. Полный набор. Несколько дней назад он даже заявил, что после окончания нынешнего кризиса может и захотеть потренировать сборную недалеко от дома. И не факт, что он слишком стар и ретрограден для этого. Ведь многие проигравшие ему считали его ретроградным.