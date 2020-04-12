  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Клубы Серии А могут изолировать игроков и персонал на базах, чтобы продолжить сезон
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы Серии А могут изолировать игроков и персонал на базах, чтобы продолжить сезон

Италия
(1 голосов)

В Италии рассматривают варианты продолжения кампании

Клубы Серии А могут изолировать игроков и персонал на базах, чтобы продолжить сезон
Новина українською

В Серии А продолжают искать возможность продолжить сезон.

По информации Corriere dello Sport, одним из обязательных факторов возможного возобновления сезона является изоляция игроков и персонала на клубных базах.

Однако на данный момент лишь 11 из 20 клубов имеют необходимую инфраструктуру, чтобы организовать нечто вроде "бункеров" и гарантировать своим игрокам безопасность тренировок и проживания. В их число входят и "Аталанта" Руслана Малиновского, в то время как "Лечче" Евгения Шахова такой возможности не имеет.

Ранее сообщалось, что в Италии надеются продолжить сезон 31 мая.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prockop4uck (Киев)
12.04.2020 в 12:12
Удивительно, что к этому раньше нигде не пришли. Две недели карантина у всех клубов, а потом в закрытом режиме за недели 3-4 провели остаток матчей. И всё.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...