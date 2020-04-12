Клубы Серии А могут изолировать игроков и персонал на базах, чтобы продолжить сезон

В Серии А продолжают искать возможность продолжить сезон.

По информации Corriere dello Sport, одним из обязательных факторов возможного возобновления сезона является изоляция игроков и персонала на клубных базах.

Однако на данный момент лишь 11 из 20 клубов имеют необходимую инфраструктуру, чтобы организовать нечто вроде "бункеров" и гарантировать своим игрокам безопасность тренировок и проживания. В их число входят и "Аталанта" Руслана Малиновского, в то время как "Лечче" Евгения Шахова такой возможности не имеет.

Ранее сообщалось, что в Италии надеются продолжить сезон 31 мая.