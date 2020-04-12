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В Италии могут запретить матчи в присутствии зрителей до 2021 года

Италия
(1 голосов)

Риски слишком велики

В Италии могут запретить матчи в присутствии зрителей до 2021 года
Новина українською

В Италии могут запретить проводить футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года, сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

"Согласно утечкам информации, следующие меры итальянского правительства по борьбе с коронавирусом свидетельствуют о том, что вряд ли футбольные матчи будут проводиться со зрителями до января 2021 года", – написал Палмери в твиттере.

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
12.04.2020 в 14:29
Пусть футболисты отдохнут. Ничего страшного не случится
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Vantala (Kharkiv)
12.04.2020 в 14:50
Болельщики отдохнут, а не футболисты. Вы не дочитал немножко.
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-1

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