Италия
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В Италии могут запретить матчи в присутствии зрителей до 2021 года
Риски слишком велики
В Италии могут запретить проводить футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года, сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери.
"Согласно утечкам информации, следующие меры итальянского правительства по борьбе с коронавирусом свидетельствуют о том, что вряд ли футбольные матчи будут проводиться со зрителями до января 2021 года", – написал Палмери в твиттере.
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
12.04.2020 в 14:29
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Vantala (Kharkiv)
12.04.2020 в 14:50
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