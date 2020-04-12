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Ювентус обратится к Милинковичу-Савичу, если переговоры по Погба не увенчаются успехом
Туринцы собираются усилится топовым полузащитником
Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Calciomercato.
"Бьянконери" обратятся к варианту с сербским хавбеком, если потерпят неудачи в переговорах по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.
Ранее сообщалось, что "Лацио" намерен выручить за Милинкович-Савича 100 миллионов евро. "Ювентус" надеется включить в сделку кого-то из своих футболистов.
На счету Милинкович-Савича 4 гола и 5 ассистов в 25 матчах Серии А нынешнего сезона.
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