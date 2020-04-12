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Президент Брешии: Не выпущу команду на поле в этом сезоне, даже если с нас будут снимать очки
Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что не выпустит команду на поле, если сезон-2019/20 в Серии А попытаются доиграть.
"Я повторяю — если лига возобновит чемпионат, я не позволю команде играть. Они могут снимать с нас очки, если им так хочется, я беру ответственность за это решение на себя.
Пусть наши футбольные чиновники прогуляются по Брешии и посмотрят, что тут творится. Я не боюсь вылета команды в Серию В, потому что уверен — наш клуб не обанкротится и мы вернем себе место в высшей лиге", — цитирует Челлино Giornale di Brescia.
"Брешия" находится на последнем месте в турнирной таблице лиги. После 26 туров на их счету 16 очков.