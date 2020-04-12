Де Дзерби предлагает проводить пять замен в матчах Серии А, чтобы избежать травм

Главный тренер “Сассуоло” Роберто Де Дзерби считает, что команды вынуждены будут задействовать ротацию, чтобы закончить сезон. По информации СМИ, клубам Серии А разрешат вернуться к тренировкам четвертого мая, а сезон планируется запустить 31 мая.

“В нормальное время у команд есть шесть недель тренировок перед стартом сезона, а матчи проводятся раз в неделю. В этот раз нам придется играть каждые три дня. Было бы умно разделить команды на две группы и играть ими по очереди во избежание усталости. Другим умным решением было бы разрешить проводить пять замен. Так матчи станут качественнее и будет меньше травм.

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Мы отправили всех наших футболистов на велотренажеры, но это не тоже, что бег и игра. Все они профессионалы, но футбол все равно будет другим после возвращения”, – сказал Де Дзерби Radio Deejay.