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Де Дзерби предлагает проводить пять замен в матчах Серии А, чтобы избежать травм
Главный тренер Сассуоло выступил за нововведение
Главный тренер “Сассуоло” Роберто Де Дзерби считает, что команды вынуждены будут задействовать ротацию, чтобы закончить сезон. По информации СМИ, клубам Серии А разрешат вернуться к тренировкам четвертого мая, а сезон планируется запустить 31 мая.
“В нормальное время у команд есть шесть недель тренировок перед стартом сезона, а матчи проводятся раз в неделю. В этот раз нам придется играть каждые три дня. Было бы умно разделить команды на две группы и играть ими по очереди во избежание усталости. Другим умным решением было бы разрешить проводить пять замен. Так матчи станут качественнее и будет меньше травм.
Мы отправили всех наших футболистов на велотренажеры, но это не тоже, что бег и игра. Все они профессионалы, но футбол все равно будет другим после возвращения”, – сказал Де Дзерби Radio Deejay.