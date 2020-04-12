  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Джанлука Виалли: Тесты не выявили признаков рака.Больше не нужно рисовать брови карандашом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джанлука Виалли: Тесты не выявили признаков рака.Больше не нужно рисовать брови карандашом

Италия
(1 голосов)

Итальянский футболист и тренер победил смертельную болезнь

Джанлука Виалли: Тесты не выявили признаков рака.Больше не нужно рисовать брови карандашом
Новина українською

Экс-форвард туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли рассказал, что победил рак.

"Я в порядке. В декабре я завершил химиотерапию длинной в 17 месяцев – один курс на девять месяцев, другой – на восемь. Это было трудно – как физически, так и морально – даже для такого сильного человека, как я.

Тесты не выявили никаких признаков болезни. Я счастлив, даже если говорю самому себе шепотом, что я в безопасности.

Восстановление здоровья означает, что я снова могу смотреть на себя в зеркале, видеть, как растут волосы, больше не нужно рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими", – рассказал Джанлука Виалли.

Смертельная болезнь у 55-летнего Виалли была диагностирована почти два года назад.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанлука Виалли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...