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Джанлука Виалли: Тесты не выявили признаков рака.Больше не нужно рисовать брови карандашом
Итальянский футболист и тренер победил смертельную болезнь
Экс-форвард туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли рассказал, что победил рак.
"Я в порядке. В декабре я завершил химиотерапию длинной в 17 месяцев – один курс на девять месяцев, другой – на восемь. Это было трудно – как физически, так и морально – даже для такого сильного человека, как я.
Тесты не выявили никаких признаков болезни. Я счастлив, даже если говорю самому себе шепотом, что я в безопасности.
Восстановление здоровья означает, что я снова могу смотреть на себя в зеркале, видеть, как растут волосы, больше не нужно рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими", – рассказал Джанлука Виалли.
Смертельная болезнь у 55-летнего Виалли была диагностирована почти два года назад.