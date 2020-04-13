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Лукаку: Лаутаро Мартинес действительно зверь

Италия
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Футболист впечатлен результатами аргентинца

Лукаку: Лаутаро Мартинес действительно зверь
Новина українською

Форвард Интера Ромелу Лукаку охарактеризовал своего одноклубника и партнера по атаке Лаутаро Мартинеса.

"Этот паренек действительно зверь. Он не стоит на месте, совершенствуется. Люблю этого зверя", - сказал Лукаку.

Также бельгиец сравнил Серию А с АПЛ, где выступал ранее.

"Серия А - классный турнир. С АПЛ сравнить можно, но преимущество Италии в том, что здесь много времени уделяют тактике.

Обе эти лиги на самом деле хороши. Я люблю и Италию, и Англию. Эти страны были очень приветливы ко мне", - признался футболист.

В текущем сезоне Лукаку провел 25 матчей в Серии А, забил 17 голов и сделал две голевые передачи.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Goal
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