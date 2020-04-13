Лукаку: Лаутаро Мартинес действительно зверь

Форвард Интера Ромелу Лукаку охарактеризовал своего одноклубника и партнера по атаке Лаутаро Мартинеса.

"Этот паренек действительно зверь. Он не стоит на месте, совершенствуется. Люблю этого зверя", - сказал Лукаку.

Также бельгиец сравнил Серию А с АПЛ, где выступал ранее.

"Серия А - классный турнир. С АПЛ сравнить можно, но преимущество Италии в том, что здесь много времени уделяют тактике.

Обе эти лиги на самом деле хороши. Я люблю и Италию, и Англию. Эти страны были очень приветливы ко мне", - признался футболист.

В текущем сезоне Лукаку провел 25 матчей в Серии А, забил 17 голов и сделал две голевые передачи.