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На Депая претендует два клуба из Серии А

Италия
(1 голосов)

Игрок может сменить клубную прописку

На Депая претендует два клуба из Серии А
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Игрок "Лиона" Мемфис Депай заинтересовал "Милан" и "Лацио". При этом ни один из этих клубов не готов выплатить за него 50 миллионов евро, которые те хотят за футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.

26-летний Депай был приобретен "Лионом" в январе 2017 года у "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забив 14 мячей и сделав 2 голевые передачи.

В настоящее время футболист продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки.

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В статье: Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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