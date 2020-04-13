На Депая претендует два клуба из Серии А

Игрок "Лиона" Мемфис Депай заинтересовал "Милан" и "Лацио". При этом ни один из этих клубов не готов выплатить за него 50 миллионов евро, которые те хотят за футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.

26-летний Депай был приобретен "Лионом" в январе 2017 года у "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забив 14 мячей и сделав 2 голевые передачи.

В настоящее время футболист продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки.