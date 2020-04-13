Дуглас Коста: Уже не знаю, чем заниматься дома

Бразильский вингер "Ювентуса" Дуглас Коста признался, что с нетерпением ждет возобновления сезона.

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"Я надеюсь, что сезон возобновится в ближайшее вермя. Хотелось бы, чтобы через месяц. Я каждый день тренируюсь, провожу время со своей семьей. Но я уже не знаю, чем заниматься дома", - рассказал бразилец.

Ранее были названы условные даты старта Серии А.