Италия
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Дуглас Коста: Уже не знаю, чем заниматься дома
Бразильцу снова хочется играть
Бразильский вингер "Ювентуса" Дуглас Коста признался, что с нетерпением ждет возобновления сезона.
"Я надеюсь, что сезон возобновится в ближайшее вермя. Хотелось бы, чтобы через месяц. Я каждый день тренируюсь, провожу время со своей семьей. Но я уже не знаю, чем заниматься дома", - рассказал бразилец.
Ранее были названы условные даты старта Серии А.
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