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Дуглас Коста: Уже не знаю, чем заниматься дома

Италия
(1 голосов)

Бразильцу снова хочется играть

Дуглас Коста: Уже не знаю, чем заниматься дома
UA-Футбол
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Бразильский вингер "Ювентуса" Дуглас Коста признался, что с нетерпением ждет возобновления сезона.

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"Я надеюсь, что сезон возобновится в ближайшее вермя. Хотелось бы, чтобы через месяц. Я каждый день тренируюсь, провожу время со своей семьей. Но я уже не знаю, чем заниматься дома", - рассказал бразилец.

Ранее были названы условные даты старта Серии А.

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В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) коронавирус
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